Москва12 сен Вести.Замечательным событием назвал бы объединение Ирландии 47-й президент США Дональд Трамп. На встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине хозяин Белого дома заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии, которая в 1921 году по Белфастскому соглашению была разделена на Ирландию и Северную Ирландию.

Встречу Трампа м Мартина транслировал телеканал RTE. На ней Трамп выразил уверенность, что такое объединение обязательно произойдет со временем.

На мой взгляд, это все равно рано или поздно произойдет. Почему бы этому не случиться сейчас? задал риторический вопрос Трамп

Трамп прибыл в Ирландию с двухдневным визитом 12 сентября. У лидера США также будет встреча с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и посещение турнира по гольфу Irish Open.

Я не хочу создавать проблемы, но я бы хотел видеть ее объединенной. У Великобритании, разумеется, будет свое мнение на этот счет. Но, по-моему, это было бы замечательно. Как это может быть плохо? продолжил тему объединения Ирландии Трамп

Президент США Дональд Трамп отправился в Ирландию на новом самолете Boeing 747, к которому возникали вопросы по обеспечению безопасности.

Объединение Ирландии входит в "гренладский план" президента Трампа. Он рассчитан на взятие под американский контроль так называемого Северо-Западного прохода до Баренцева моря.