В центре Дублина прошел масштабный протест против визита Трампа В Дублине состоялся масштабный протест против визита Трампа

Москва12 сен Вести.В Ирландии жители Дублина вышли на улицы с протестом против президента США Дональда Трампа. Американский лидер находится в Ирландии с рабочим визитом. Об этом сообщает Sky News.

Трамп уже встретился с руководством страны, а после отправился в гольф-клуб вблизи деревни Дунбег в графстве Клэр. Тем временем на центральный улицах столицы люди митингуют с национальными флагами и выкрикивают антитрамповские лозунги.

В центре Дублина собралась большая толпа в знак протеста против визита Дональда Трампа в Ирландию говорится в сообщении телеканала

Ранее Трамп заявил, что был бы счастлив увидеть объединение Ирландии. Страна была разделена в 1921 году. Согласно Белфастскому соглашению, сейчас сосуществуют Республика Ирландия и Северная Ирландия, последняя входит в состав Великобритании.