Москва12 сенВести.В Ирландии жители Дублина вышли на улицы с протестом против президента США Дональда Трампа. Американский лидер находится в Ирландии с рабочим визитом. Об этом сообщает Sky News.
Трамп уже встретился с руководством страны, а после отправился в гольф-клуб вблизи деревни Дунбег в графстве Клэр. Тем временем на центральный улицах столицы люди митингуют с национальными флагами и выкрикивают антитрамповские лозунги.
В центре Дублина собралась большая толпа в знак протеста против визита Дональда Трампа в Ирландиюговорится в сообщении телеканала
Ранее Трамп заявил, что был бы счастлив увидеть объединение Ирландии. Страна была разделена в 1921 году. Согласно Белфастскому соглашению, сейчас сосуществуют Республика Ирландия и Северная Ирландия, последняя входит в состав Великобритании.