Тысячи американцев протестуют в Вашингтоне против политики Трампа

Тысячи американцев вышли в Вашингтоне на акцию против политики Трампа Тысячи американцев протестуют в Вашингтоне против политики Трампа

Москва29 авг Вести.Тысячи человек собрались у монумента Джорджу Вашингтону в столице США, чтобы выразить несогласие с политикой администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post (WP).

Протестующие несли самодельные плакаты с надписями, которые критиковали курс Белого дома и призывали не допустить ослабления демократических институтов.

Некоторые плакаты содержали критику в адрес соратника Трампа Илона Маска и Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE).

Некоторые активисты обвинили администрацию США в авторитаризме и фашизме.

Устроители акций наметили почти 1,3 тыс. подобных выступлений во всех 50 штатах. В подготовке общенациональной кампании под девизом, призывающим власти не посягать на права граждан, участвовали более 150 организаций.

Между тем рейтинг популярности Трампа среди населения упал до 33%.