FT: союзники США в Европе боятся "наказания" за ответы о поддержке Трампа

Страны ЕС боятся, что США используют против них заявления о поддержке Трампа FT: союзники США в Европе боятся "наказания" за ответы о поддержке Трампа

Москва28 авг Вести.Представители европейских стран боятся честно отвечать на вопросы анкеты, полученной от Вашингтона, где их просят публично подтвердить поддержку политики главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Речь идет об анкете, которую Вашингтон ранее направил в страны ЕС. Этот опрос проводится в рамках пересмотра численности военного контингента США в Европе.

Некоторые союзники обеспокоены тем, что ответы на анкету, большая часть которых является общедоступной, и уже известна Вашингтону, могут быть использованы для наказания в рамках продолжающегося пересмотра сил США в Европе, который должен завершиться к концу года говорится в тексте издания

Официально о том, что Вашингтон потребовал от Европы отчитаться о поддержке Трампа, не сообщалось. Первоначально эту информацию опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.