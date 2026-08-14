США потребовали от союзников по НАТО отчитаться о поддержке политики Трампа Bloomberg: США требуют от НАТО отчитаться о лояльности политике Трампа

Москва14 авг Вести.Вашингтон направил союзникам по Североатлантическому альянсу анкету с вопросами об их поддержке политики американского лидера Дональда Трампа в преддверии возможного сокращения военного присутствия Штатов в Европе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно документу, странам НАТО необходимо ответить, оказывали ли они "публичную поддержку" политического курса Вашингтона, и уведомить об ограничениях на использование военных баз США и закупках у американских оборонных подрядчиков.

Страны расценили документ как попытку привести их к идеологическому единообразию в обмен на защиту со стороны Штатов, указали источники агентства.

Официальный представитель Альянса в беседе с Bloomberg подтвердил, что блок взаимодействует с США по вопросу военного присутствия, однако комментировать саму анкету не стал.

Ранее США почти полностью вывели своих военнослужащих из Эстонии, оставив в стране преимущественно обслуживающие подразделения.

Позже газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон может вывести половину своего военного контингента из Испании.