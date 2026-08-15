Трамп: США помнят, что союзники в НАТО не помогли в ситуации с ИРИ

Трамп: США помнят отказ союзников по НАТО помочь в конфликте с Ираном Трамп: США помнят, что союзники в НАТО не помогли в ситуации с ИРИ

Москва15 авг Вести.Соединенные Штаты помнят, что союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу (НАТО) не стали помогать США в конфликте с Исламской Республикой Иран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он добавил, что многие страны обращаются к США, когда им нужна помощь.

Я не всегда ее [помощь] оказываю, поскольку бывало, что они вели себя с нами не очень хорошо. Кстати, НАТО нас не поддержала сказал глава Белого дома во время выступления в полицейской академии в округе Нассо

Ранее агентство Bloomberg написало, что Вашингтон направил союзникам по Североатлантическому альянсу анкету с вопросами об их поддержке политики Трампа. Страны альянса, согласно документу, должны ответить, оказывали ли они "публичную поддержку" политического курса Вашингтона