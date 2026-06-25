Москва25 июн Вести.Отказ союзников США по НАТО предоставить свои военные базы в случае необходимости подвергает сомнению сам смысл существования Североатлантического альянса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Бахрейн.

Если эти страны не готовы предоставить возможность использовать свои базы, то это ставит под вопрос весь альянс сказал он

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс подвел Соединенные Штаты. Трамп выразил разочарование ключевыми европейскими союзниками, особенно отметив свое недовольство позицией Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ.

Также Трамп обратил внимание на вопрос финансирования НАТО. По его словам, Вашингтон тратит безумные деньги на содержание альянса.