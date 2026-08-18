Москва18 авг Вести.Рейтинг американского лидера Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства, его работу одобряют лишь 33% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и международной службы Ipsos.

При этом 64% опрошенных не одобряют работу главы Белого дома.

Рейтинг одобрения Трампа… оказался ниже, чем в любой другой момент его текущего срока, и теперь сравнялся с самым низким уровнем его предыдущего срока, зафиксированным в декабре 2017 года передает агентство

В мае рейтинг одобрения американским населением Трампа составил 35%. Уточнялось, что работу американского лидера не поддерживал 21% республиканцев.

Между тем газета Financial Times написала, что после возвращения Трампа к власти в январе 2025 года больше половины американских избирателей стали жить хуже.