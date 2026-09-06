Рейтинг одобрения Трампа обвалился до рекордного минимума FT: рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного минимума

Москва6 сен Вести.Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких значений. Это следует из данных опроса британской компании Focaldata. Исследование проводилось по заказу газеты Financial Times.

Нынешний политический курс Трампа, как показал опрос, поддержали только 33% респондентов. Уровень поддержки главы Белого дома среди избирателей-республиканцев также опустился до 72%. Это также антирекорд в рамках опросов FT.

Подавляющее число участников опроса, как показало исследование, отвергли торговую политику Вашингтона и вводимые американской администрацией пошлины. Респонденты связали их с растущей стоимостью жизни граждан США.

Две трети избирателей считают неправильным направление, в котором движется экономика США, еще 57% заявили о негативном отражении политики администрации Трампа на их финансовом благополучии.

Последними торговыми пошлинами в отношении Канады остались недовольны 56% респондентов. Они выразили опасение из-за возможного очередного роста цен для потребителей.

Кроме того, FT отмечает падение уровня поддержки американского лидера в качестве политического союзника. Так, 46% опрошенных считают, что Трамп усложняет грядущие промежуточные выборы в Конгресс для республиканцев. Еще 47% заявили о нежелании поддерживать кандидата, за которого публично выступит президент США.

Сам Трамп в конце августа опубликовал собственный рейтинг американских президентов, поместив себя во главу этого списка в отдельную категорию "Величайшие".