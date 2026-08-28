Трамп отнес себя к категории "величайших" в собственном рейтинге президентов США

Трамп составил свой рейтинг президентов США и назвал себя "величайшим" Трамп отнес себя к категории "величайших" в собственном рейтинге президентов США

Москва28 авг Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social собственный рейтинг лидеров Соединенных Штатов, поместив себя во главу этого списка в отдельную категорию "Величайшие".

Рейтинг, составленный действующим американским лидером, не содержит какого-либо сопроводительного текста. Публикация состоит из изображений американских президентов разных лет, ранжированных в соответствии с предпочтениями Трампа.

К числу "великих" он отнес четырех президентов, чьи скульптурные изображения высечены в горе Рашмор (Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт), а также Вудро Вильсона.

Примечательно, что в эту же категорию республиканец включил 7-го президента США Эндрю Джексона, который считается одним из основателей Демократической партии и первым главой США, избранным как ее кандидат.

В том же посте Трамп дал оценки другим бывшим президентам. Среди "худших" оказались оба предшественника действующего главы Белого дома – Джо Байден и Барак Обама.

Антирейтинга, по версии Трампа, также достойны 29‑й президент (1921–1923 гг.) Уоррен Гардинг, 39‑й президент (1977–1981 гг.) Джимми Картер и Уиллис Грант, который руководил страной в период ее восстановления после Гражданской войны 1861–1865 годов и интеграции бывших рабовладельческих штатов.

В начале марта 2026 года порядка 20 пасторов со всей Америки собрались в Овальном кабинете Белого дома, чтобы прочитать коллективную молитву о "ниспослании силы" Трампу.