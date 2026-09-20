Москва20 сен Вести.В преддверии промежуточных выборов в США президент страны Дональд Трамп "усилил свои выходки", особенно в последние 12 дней. Это происходит на фоне падения политического рейтинга главы Белого дома, пишет CNN.

Одна из самых недооцененных причин падения политического рейтинга Трампа – утрата американцами веры в его лидерские качества говорится в публикации

Телеканал сослался на несколько опросов последних месяцев. Так, один из них показал, что 67% американцев считают важные решения Трампа недостаточно взвешенными, 71% респондентов отметили непростой характер президента. Кроме того, согласно исследованию Fox News и CNN, примерно 7 из 10 взрослых и зарегистрированных избирателей убеждены, что у американского лидера нет плана по урегулированию конфликта с Ираном.

И в преддверии промежуточных выборов 2026 года он почти ничего не делает, чтобы развеять эти заблуждения подчеркнули авторы статьи

В качестве доказательств CNN собрал несколько последних заявлений американского лидера, которые граждане США считают сомнительными. Например, угрозы Трампа остановить внешнюю торговлю и не выделять средства штату Северная Каролина, если там выберут сенатора-демократа.

Предложение Трампа в размере 5 000 долларов каждому взрослому гражданину США, если республиканцы сохранят большинство в Палате представителей и Сенате, безусловно, является услугой за услугу. Зарегистрированные избиратели говорят, ... что это "неуместно" отмечается в публикации

Также Трамп заявил, что покушение на него в Батлере (штат Пенсильвания), в 2024 году было "заговором демократов", целью которого было не допустить его до выборов. Журналисты обратили внимание на то, что доказательств, которые подтверждали бы его слова, глава Белого дома не предоставил. Более того, Томас Крукс, который стрелял в него, по документам числился как республиканец.

Одно их последних сомнительных решений, по мнению ресурса, было принято в пятницу, 18 сентября. В этот день Трамп внезапно объявил, что отныне запрещает CNN, MS NOW и Politico появляться в Белом доме, чем застал врасплох даже сотрудников своей администрации.

Выборы в Палату представителей США запланированы на 3 ноября 2026 года, в рамках промежуточных выборов во время второго срока президентства Дональда Трампа.