В Далласе проходит митинг против Трампа Демонстрация против политики Трампа началась в Далласе

Москва11 сен Вести.Демонстрация "Мы, народ: митинг за демократию" проходит в американском городе Даллас (Техас) у здания мэрии. В то же время в Далласе на спортивной арене American Airlines Center организован масштабный съезд Республиканской партии США. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы демонстрации сообщили корреспонденту агентства, что специально выбрали площадь у мэрии, а не территорию у арены, чтобы избежать стычек с правоохранительными органами.

Мы приняли решение провести акцию именно на этой площади, потому что это здание принадлежит народу сказал представитель организаторов

Участники демонстрации критикуют американского лидера Дональда Трампа и его антииммигрантскую политику. Они стоят с плакатами в защиту избирательных прав, программ социальной поддержки и иммигрантских сообществ.

Накануне Трамп сообщил, что намерен блокировать инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе США по результатам промежуточных выборов. Ранее глава Белого дома заявил, что американцев ждет ад, если Республиканская партия проиграет промежуточные выборы.