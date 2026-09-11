Москва11 сенВести.Участники промежуточного съезда Республиканской партии в Далласе (штат Техас, США) скандировали "сорок восьмой" во время выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.
Следующие президентские выборы в США пройдут в 2028 году. На них граждане Америки выберут 48-го президента страны.
Нам нужно позаботиться о делах в ноябре. А потом будем беспокоиться о том, что будет дальшеответил Вэнс
В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей.
Издание Politico написало, что участники съезда Республиканской партии в Техасе приветствовали Вэнса как будущего главу государства.