Вэнса назвали на съезде республиканцев будущим президентом США На съезде Республиканской партии назвали Вэнса будущим президентом США

Москва11 сен Вести.Участники промежуточного съезда Республиканской партии в Далласе (штат Техас, США) скандировали "сорок восьмой" во время выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2028 году. На них граждане Америки выберут 48-го президента страны.

Нам нужно позаботиться о делах в ноябре. А потом будем беспокоиться о том, что будет дальше ответил Вэнс

В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей.

Издание Politico написало, что участники съезда Республиканской партии в Техасе приветствовали Вэнса как будущего главу государства.