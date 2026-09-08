Американист Бенедиктов: Вэнс настроился на то, чтобы стать следующим главой США

Автор биографии Трампа оценил шансы Вэнса стать президентом Американист Бенедиктов: Вэнс настроился на то, чтобы стать следующим главой США

Москва8 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс явно настроен на то, чтобы стать следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил американист, автор первой русскоязычной биографии Трампа Кирилл Бенедиктов.

По мнению Бенедиктова, у политика есть неплохие шансы занять пост главы государства.

Вэнс явно уже совершенно настроился на то, чтобы стать следующим президентом. Вот. Это прямо видно, и, честно говоря, шансы, в общем, у него неплохие достаточно заявил Бенедиктов

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет видеть в качестве кандидата на президентских выборах в 2028 году вице-президента Джей Ди Вэнса.