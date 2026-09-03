Москва3 сен Вести.Допускаю, что Антихрист уже живет среди людей, а человечество приближается к концу времен, но не стоит зацикливаться на таких мыслях, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире христианского подкаста Брайса Кроуфорда.

Я бы совершенно не удивился, если бы Антихрист уже ходил среди нас​​​. Но я стараюсь слишком сильно на этом не зацикливаться. Хотя я и не был бы шокирован тем, что мы живем в последние времена. Я предпочитаю сосредоточиться на том, чтобы выполнять как можно больше угодных Богу дел отметил Вэнс

При этом Вэнс оценил свои шансы попасть в рай как "семь или восемь" баллов по десятибалльной шкале.

Вице-президент заступился за президента США Дональда Трампа, опубликовавшего сгенерированное нейросетью изображение себя в образе Иисуса. Трамп лишь шутил и не стремился задеть чувства верующих, заявил Вэнс.

Между тем в своей книге Вэнс заявил, что после Второй мировой войны и особенно с распадом СССР страны Запада утратили христианские основы собственной культуры и цивилизации.