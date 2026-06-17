Вэнс в своей книге признал бессилие США перед РФ в конфликте на Украине Вэнс: США не могут помочь Украине сократить разрыв военного потенциала с РФ

Москва17 июн Вести.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс еще в 2024 году, пребывая на посту сенатора, считал, что США не в состоянии помочь Украине сократить военный разрыв с Россией. Об этом он пишет в своей новой книге "Причастие: поиск пути обратно к вере".

В главе, посвященной поездке на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2024 году, Вэнс описывает свои тогдашние взгляды.

Я считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по Сенату... Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв приводит РИА Новости фрагмент из недавно выпущенной работы Вэнса

Новая книга вице-президента США вышла 16 и стала продолжением первого бестселлера Вэнса "Элегия Хиллбилли" (2016). В ней политик рассказывает о своем принятии католицизма и переосмыслении жизненного пути.

Ранее газета Berliner Zeitung написала, что Киеву не стоит рассчитывать на возвращение всеобъемлющей помощи и поддержки от Вашингтона, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает диалог с российской стороной и говорит о необходимости переговоров.