Политолог допустил отказ Вэнса от участия в выборах президента США Американист Дудаков не исключил отказ Вэнса от выборов 2028 года

Москва30 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года, если сочтет свои шансы на победу низкими. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, сейчас Вэнса рассматривают как наиболее вероятного преемника Дональда Трампа в Республиканской партии, однако политическая ситуация к моменту выборов может измениться.

Не исключено, что он откажется от участия в президентских выборах, если поймет, что победа маловероятна сказал Дудаков

При этом политолог считает, что даже в случае отказа от участия в выборах Вэнс не уйдет из большой политики. По его мнению, он останется одной из ключевых фигур, которые будут определять дальнейший курс Республиканской партии после завершения политической карьеры Дональда Трампа.

Дудаков также допустил, что в случае отказа Вэнса кандидатом от республиканцев может стать госсекретарь США Марко Рубио, а сам вице-президент сосредоточится на следующем президентском цикле в 2032 году.