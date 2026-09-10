Москва10 сен Вести.На закрытом мероприятии Республиканской партии в штате Техас участники приветствовали вице-президента США Джей Ди Вэнса как будущего главу государства. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты уточняют, что во время выступления Вэнса зрители выкрикивали число 48, намекая, что он может стать 48-м президентом США.

Съезд членов Республиканской партии в Техасе проходил с 9 по 10 сентября. В нем принимали участие представители власти из штатов Огайо, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

Кроме того, действующий президент США Дональд Трамп анонсировал свое выступление на съезде.

6 августа американские СМИ сообщили, что Трамп назвал Вэнса своим преемником. Это заявление президент сделал на частной встрече со спонсорами Республиканской партии.

По словам источников в окружении главы государства, Вэнс впечатлил Трампа тем, что добился подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, а также возглавил кампанию по борьбе с мошенничеством.