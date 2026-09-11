Москва11 сенВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал активиста с мексиканским флагом покинуть страну. Инцидент произошел на предвыборном съезде Республиканской партии в Техасе.
Вэнс добавил, что сам купит протестующему билет на самолет.
Только что нас прервал протестующий, размахивавший мексиканским флагом. Что ж, мой друг, если ты так любишь Мексику, убирайся тудасказал Вэнс
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает предложение переименовать американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.