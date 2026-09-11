Вэнс призвал активиста с мексиканским флагом уехать из США Вэнс призвал протестующего с мексиканским флагом покинуть США

Москва11 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал активиста с мексиканским флагом покинуть страну. Инцидент произошел на предвыборном съезде Республиканской партии в Техасе.

Вэнс добавил, что сам купит протестующему билет на самолет.

Только что нас прервал протестующий, размахивавший мексиканским флагом​​​. Что ж, мой друг, если ты так любишь Мексику, убирайся туда сказал Вэнс

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает предложение переименовать американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.