Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка Трамп поддержал переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америка

Москва7 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что поддерживает предложение переименовать американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.

Трамп прикрепил к своему посту сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео, на котором он меняет название штата на табличке у дороги и танцует.

Многие предлагали переименовать Нью-Мексико, один из самых известных штатов, где когда-либо фальсифицировали итоги выборов, в Нью-Америка. Это звучит намного престижнее и красивее для жителей этого невероятного штата. Мне это нравится! отметил Трамп

Президент США предложил также переименовать Ормузский пролив в свою честь.

Трамп выражал надежду, что в его честь назовут какой-нибудь объект на Луне.