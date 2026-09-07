Москва7 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что поддерживает предложение переименовать американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.
Трамп прикрепил к своему посту сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео, на котором он меняет название штата на табличке у дороги и танцует.
Многие предлагали переименовать Нью-Мексико, один из самых известных штатов, где когда-либо фальсифицировали итоги выборов, в Нью-Америка. Это звучит намного престижнее и красивее для жителей этого невероятного штата. Мне это нравится!отметил Трамп
Президент США предложил также переименовать Ормузский пролив в свою честь.
Трамп выражал надежду, что в его честь назовут какой-нибудь объект на Луне.