Трамп заявил, что намерен проехать по шоссе его имени в Марокко

Трамп выразил желание проехать по шоссе его имени в Марокко Трамп заявил, что намерен проехать по шоссе его имени в Марокко

Москва26 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в скором времени проехаться по скоростному шоссе, названному в его честь в Марокко.

За оказанную ему большую честь американский лидер поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI.

Я рассчитываю проехать по этому великому шоссе от начала и до конца​​​. Надеюсь, это произойдет скоро написал Трамп в соцсети Truth Social

К своей публикации американский президент разместил видео, в котором говорится, что с появлением новой дороги "марокканская Сахара вступила в новую эру мира и процветания".

В марте Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами в шутку назвал Ормузский пролив "проливом Трампа". По его словам, он "ужасно ошибся".