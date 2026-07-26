Москва26 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в скором времени проехаться по скоростному шоссе, названному в его честь в Марокко.
За оказанную ему большую честь американский лидер поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI.
Я рассчитываю проехать по этому великому шоссе от начала и до конца. Надеюсь, это произойдет скоронаписал Трамп в соцсети Truth Social
К своей публикации американский президент разместил видео, в котором говорится, что с появлением новой дороги "марокканская Сахара вступила в новую эру мира и процветания".
В марте Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами в шутку назвал Ормузский пролив "проливом Трампа". По его словам, он "ужасно ошибся".