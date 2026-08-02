Москва2 авгВести.Самую длинную автомобильную магистраль Африки, которая проходит в Марокко, назвали в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство MAP.
В письме короля Марокко Мухаммеда VI, адресованному Трампу, монарх отметил, что решение связано с признанием администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
Я принял решение назвать одну из важнейших дорожных магистралей Королевства "шоссе Дональда Дж. Трампа". Эта дорога, протяженностью более 1055 километров, является самой длинной дорожной магистралью во всей Африкеговорится в послании
По его словам, магистраль имеет стратегическое значение, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.
По данным агентства MAP, Трамп поблагодарил короля Марокко за это решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей протяженности трассы.