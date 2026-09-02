Трамп выступил с идеей переименовать Ормузский пролив в свою честь

Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь Трамп выступил с идеей переименовать Ормузский пролив в свою честь

Москва2 сен Вести.Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Теперь, когда он под контролем США, не следует ли нам изменить название Ормузского пролива в пролив Трампа? написал глава Белого дома

Ранее Трамп выразил надежду, что в его честь назовут какой-нибудь лунный объект.

Кроме того, в начале августа стало известно, что в честь американского лидера назвали самую длинную автомобильную магистраль Африки, которая проходит в Марокко. Президент США уже выразил желание проехать по шоссе его имени.