Москва2 сенВести.Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Теперь, когда он под контролем США, не следует ли нам изменить название Ормузского пролива в пролив Трампа?написал глава Белого дома
Ранее Трамп выразил надежду, что в его честь назовут какой-нибудь лунный объект.
Кроме того, в начале августа стало известно, что в честь американского лидера назвали самую длинную автомобильную магистраль Африки, которая проходит в Марокко. Президент США уже выразил желание проехать по шоссе его имени.