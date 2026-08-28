Трамп хочет, чтобы один из объектов на Луне назвали в его честь Трамп выразил желание получить именной объект на Луне

Москва28 авг Вести.Президент США Дональд Трамп во время выступления в космическом центре в Техасе выразил надежду, что в его честь назовут какой-нибудь лунный объект.

Во время беседы с американским астронавтом Ридом Вайсманом, возглавлявшем лунную миссию "Артемида-2", глава Белого дома напомнил, что один из лунных кратеров назвали в честь жены Вайсмана, умершей от рака.

Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня сказал Трамп

Ранее Трамп на фоне конфликта с Канадой издал указ о переименовании приграничного озера Онтарио в озера Америка. После этого он высказал идею переименовать Атлантический или Тихий океан.

Днем позднее Трамп опубликовал собственный рейтинг президентов США, где назвал себя "величайшим" лидером страны за все время ее существования.