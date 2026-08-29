Москва29 авгВести.Американский президент Дональд Трамп обратился к астронавтам, находящимся на Международной космической станции (МКС), и попросил их передать привет своим коллегам из других стран.
Заявление глава Белого дома сделал во время сеанса связи с МКС из Хьюстона
У вас там очень хорошие друзья на борту, из разных стран. Не знаю, слышат ли они нас, но передайте им привет тожесказал Трамп
В разговоре с президентом США участвовали трое американских астронавтов, которые входят в состав экипажа станции. Кроме них, на МКС находятся французский представитель и трое российских космонавтов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США могут продолжать сотрудничество в космической сфере даже после завершения эксплуатации МКС.