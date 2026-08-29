Трамп попросил астронавтов поприветствовать от его имени иностранцев на МКС

Трамп попросил астронавтов передать привет иностранным друзьям на МКС Трамп попросил астронавтов поприветствовать от его имени иностранцев на МКС

Москва29 авг Вести.Американский президент Дональд Трамп обратился к астронавтам, находящимся на Международной космической станции (МКС), и попросил их передать привет своим коллегам из других стран.

Заявление глава Белого дома сделал во время сеанса связи с МКС из Хьюстона

У вас там очень хорошие друзья на борту, из разных стран. Не знаю, слышат ли они нас, но передайте им привет тоже сказал Трамп

В разговоре с президентом США участвовали трое американских астронавтов, которые входят в состав экипажа станции. Кроме них, на МКС находятся французский представитель и трое российских космонавтов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США могут продолжать сотрудничество в космической сфере даже после завершения эксплуатации МКС.