Баканов: Россия и США могут сотрудничать после МКС

Баканов заявил о возможном сотрудничестве России и США после МКС Баканов: Россия и США могут сотрудничать после МКС

Москва25 авг Вести.Вероятность сотрудничества России и США на околоземной орбите после Международной космической станции существует. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым глава корпорации рассказал, что Москва и Вашингтон раскрыли друг другу некоторые характеристики своей космической техники.

Есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции, может быть, будем сотрудничать на околоземной орбите предположил он

Ранее Баканов сообщил, что Роскосмос и NASA обсуждают распределение ответственности между странами при сведении МКС с орбиты после 2030 года.