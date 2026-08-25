Москва25 авгВести.Вероятность сотрудничества России и США на околоземной орбите после Международной космической станции существует. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым глава корпорации рассказал, что Москва и Вашингтон раскрыли друг другу некоторые характеристики своей космической техники.
Есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции, может быть, будем сотрудничать на околоземной орбитепредположил он
Ранее Баканов сообщил, что Роскосмос и NASA обсуждают распределение ответственности между странами при сведении МКС с орбиты после 2030 года.