Баканов: Роскосмос и NASA распределяют роли при сведении МКС с орбиты

Баканов заявил, что Роскосмос и NASA обсуждают условия сведения МКС с орбиты Баканов: Роскосмос и NASA распределяют роли при сведении МКС с орбиты

Москва19 авг Вести.Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) обсуждают распределение ответственности между государствами при сведении Международной космической станции (МКС) с орбиты после 2030 года.

Об этом ТАСС рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что личная встреча с главой NASA в ближайшее время не обговаривалась.

О том, как мы будем сводить МКС [с орбиты]: мы продлили с 2028 года до 2030 года эксплуатацию станции, сейчас договариваемся, каким образом, кто, какой сегмент и какую часть на себя возьмет сказал Баканов

В июле он отметил, что российская и американская стороны согласовали вопрос о продлении работы МКС до 2030 года.

Между тем стало известно, что NASA намерено продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС.