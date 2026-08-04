NASA надеется продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС

NASA намерено продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС NASA надеется продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС

Москва4 авг Вести.Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) намерено продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), заявила руководитель программы МКС в NASA Дана Вайгел на пресс-конференции.

Подобные соглашения, как правило, заключают на срок от одного до полутора лет, пояснила Вайгел.

Обычно мы прорабатываем все на срок от одного года до полутора лет. Так что наши миссии с перекрестными полетами согласованы на данный период ответила Вайгел на вопрос о возможности продолжения сотрудничества с Роскосмосом

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил в июле, что российская и американская стороны согласовали вопрос о продлении работы МКС до 2030 года.

Высокопоставленный сотрудник NASA Джоэль Монтальбано подтвердил факт приглашения представителей Роскосмоса на сентябрьский запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13.