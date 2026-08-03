Представителей Роскосмоса пригласили на запуск миссии Crew-13 к МКС NASA: представители Роскосмоса приглашены на запуск миссии Crew-13 к МКС

Москва3 авг Вести.Представители Роскосмоса приглашены на запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с экипажем миссии Crew-13, который запланирован на середину сентября. Об этом заявил руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монтальбано в ходе брифинга в преддверии упомянутой миссии.

В соответствии со стандартной практикой мы приглашаем наших коллег на различные запуски. Хотя у нас будет какое-то представительство Роскосмоса, оно будет не таким, как обычно, поскольку многие из российских руководителей будут на Байконуре сказал он

Монтальбано уточнил, что в сентябре с Байконура стартует корабля "Прогресс". Сроки запуска "очень близки" к началу миссии Crew-13.

На МКС в составе Crew-13 отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (ККА) Джошуа Кутрик и российский космонавт Сергей Тетерятников.