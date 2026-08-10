Стало известно, кто займется финальным этапом сведения МКС с орбиты Глава ЦПК Кононенко: заключительный этап сведения МКС возложен на США

Москва10 авг Вести.Заключительный этап сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты возложен на Соединенные Штаты. Об этом в беседе с ТАСС рассказал Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

По его словам, в настоящий момент создается специальный корабль для реализации соответствующих планов.

Финальный этап сведения МКС с орбиты возложен на американскую сторону, для чего создается специализированный корабль USDV (United States Deorbit Vehicle), находящийся в активной разработке сказал Кононеко

Собеседник агентства также сообщил, что при сведении будут использоваться два российских грузовых корабля "Прогресс" для управления ориентацией станции.

Как стало известно ранее, сведение Международной космической станции с околоземной орбиты начнут в 2028 году. При этом, как уточнялось, полное сведение займет около двух лет.