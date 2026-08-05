МКС сведут с орбиты российские "Прогрессы" и американский USDV в 2028 году

МКС начнут сводить с орбиты в 2028 году МКС сведут с орбиты российские "Прогрессы" и американский USDV в 2028 году

Москва5 авг Вести.Сведение Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты начнут в 2028 году, в операции примут участие два российских грузовых корабля "Прогресс" и американский аппарат USDV, заявил источник в Роскосмосе в беседе с РИА Новости.

Программа сведения МКС с орбиты уже подготовлена российской и американской сторонами и получила одобрение международных участников проекта, отметил источник.

Снижение МКС начнут в 2028 году, полное сведение с орбиты займет порядка двух лет.

Для управления пространственной ориентацией МКС понадобятся российские корабли "Прогресс", а работу по сведению выполнит аппарат United States Deorbit Vehicle (USDV).

Источник отметил, что партнеры по МКС намерены подписать двустороннее соглашение, которое юридически закрепит разграничение ответственности и обязанностей между Роскосмосом и NASA на этапе утилизации МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что постепенное сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году, затопление станции в Точке Немо намечено на 2030 год.