Роскосмос: экипаж корабля "Союз МС-28" вернется с МКС на Землю 26 июля Экипаж корабля "Союз МС-28" завершит миссию на МКС 26 июля

Москва21 июл Вести.Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-28", выполняющий в настоящее время задачи на борту Международной космической станции (МКС), вернётся на Землю 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Специалисты уже приступили к активной фазе подготовки к обеспечению посадки спускаемого аппарата. Космонавты завершают запланированную научную программу на орбите и готовят станцию к передаче смены.

Ожидается, что приземление корабля состоится в штатном режиме в традиционном районе казахстанской степи.