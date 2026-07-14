"Союз МС-29" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль "Союз" пристыковался к МКС

Москва14 июл Вести.Космический корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем успешно пристыковался к модулю "Причал" на Международной космической станции. Это следуют из трансляции, которую ведет Роскосмос.

На борту "Союза" находятся россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон. Ожидается, что они проведут на станции 261 сутки. У российских космонавтов запланированы два выхода в космос.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с комическим кораблем "Союз МС-29" стартовала с космодрома Байконур в 17.48 по московскому времени. Как и ожидалось, полет по двухвитковой схеме занял около трех часов.

Ранее в интервью ИС "Вести" глава NASA Джаред Айзекман заявил, что запуск "Союза МС-29" прошел замечательно.