Москва17 мая Вести.Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка состоялась в 06:37 утра по времени восточного побережья США (в 13:37 мск). Как отмечается, корабль доставил на станцию 2,9 тонны полезных грузов, среди них - оборудование для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на бактерии, а также изучению движения микрочастиц в условиях невесомости.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 вместе с кораблем в рамках 34-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту должен был состояться 14 мая, но в итоге был перенесен на 16 мая из-за плохих погодных условий. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штата Флорида). Путь корабля до орбиты занял около 36 часов. Ожидается, что корабль отстыкуется от МКС и вернется на Землю с результатами экспериментов в середине июня.