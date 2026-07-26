Москва26 июл Вести.Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию возвращения экипажа ведет Роскосмос.

Как следует из материалов госкорпорации, после удаления корабля от МКС на безопасное расстояние его двигатель включат на торможение. Затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. Спускаемый аппарат должен приземлиться около 12.50 мск в районе города Жезказган в казахстанской степи.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс работали на Международной космической станции с 27 ноября 2025 года.

Ранее, 14 июля, к МКС прибыл корабль "Союз МС-29" с новым экипажем. В ближайшие восемь месяцев на станции будут работать российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон.