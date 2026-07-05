Путин и Трамп сочли символичной отправку совместного экипажа США и РФ на МКС

Ушаков: Путин и Трамп назвали символичной отправку совместного экипажа на МКС Путин и Трамп сочли символичной отправку совместного экипажа США и РФ на МКС

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп назвали символичной скорую отправку совместного экипажа России и США на Международную космическую станцию (МКС), заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин и Трамп провели 4 июля телефонный разговор.

В беседе отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию отметил Ушаков

Отправка совместного экипажа на МКС является примером того, что две державы заинтересованы в сотрудничестве, причем в самых различных областях, уточнил Ушаков.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 4 июля - в день празднования 250-летия независимости США.

Разговор состоялся по просьбе американской стороны и продлился 1 час 25 минут, заключил Ушаков.

