Трамп распорядился увеличить число космических полетов США до тысячи к 2030 году Трамп приказал делать тысячу запусков в космос на фоне рекордного госдолга США

Москва21 авг Вести.Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении количества ежегодных космических запусков в Соединенных Штатах до тысячи к 2030 году.

Соответствующий документ опубликовал Белой дом.

К 2030 году объем космических перевозок в США должен быть увеличен до уровня, позволяющего осуществлять более 1 тыс. запусков и приземлений ежегодно говорится в меморандуме

Сейчас США осуществляют порядка 200 космических запусков в год, таким образом американский лидер хочет увеличить их число примерно в пять раз.

Президент США также поручил главе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джареду Айзекману "изучить возможности коммерческого использования роботов для высадки на поверхность Марса", "отправки людей на поверхность Марса и их возвращения на Землю", содействовать развитию коммерческих перевозок на Луну и со спутника.

Кроме того, Трамп поручил американским государственным структурам "стимулировать совместное развитие инфраструктуры космических перевозок с партнерами из частного сектора, ускорить процедуру выдачи соответствующих разрешений".

Глава Белого дома поставил подпись на меморандуме всего спустя пару дней после того, как государственный долг США впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов.

В феврале 2026 года американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его аэрокосмическая корпорация SpaceX потенциально может основать города на Луне уже через 10 лет, а на Марсе — через 20 лет.