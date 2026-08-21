Авианосец США может получить имя Трампа вместо героя Перл-Харбора NBC: авианосец ВМС США могут переименовать в честь Трампа

Москва21 авг Вести.Руководство Военно-морских сил (ВМС) США рассматривает возможность назвать строящийся авианосец в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, обсуждение переименования корабля идет уже несколько месяцев.

Руководство ВМС обсуждает переименование авианосца ВМС в честь президента Дональда Трампа говорится в материале

Изначально авианосец планировали назвать в честь Дориса Миллера – первого темнокожего матроса, который был награжден Военно-морским крестом (второй по значимости наградой ВМС США). Во время нападения на Перл-Харбор он занял место у пулемета и, не имея подготовки по обращению с этим оружием, участвовал в отражении атаки. Источники NBC также сообщили, что Миллера могут посмертно представить к высшей военной награде США – Медали Почета.

Строящийся корабль относится к новейшему типу авианосцев "Джеральд Форд". По данным телеканала, в случае переименования ему могут дать имя Трампа.

Полномочия по присвоению имен кораблям принадлежат министру ВМС. При этом, как отмечает NBC, при выборе названий авианосцев значительную роль может играть министр войны. Окончательное решение будут принимать Пит Хегсет и исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као.

Ранее в честь Трампа назвали самую длинную автомобильную магистраль Африки, которая проходит в Марокко. Глава Белого дома уже выразил желание проехать по шоссе его имени.