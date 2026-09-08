Москва8 сен Вести.Посла Соединенных Штатов в Рейкьявике Билли Лонга вызвали в Министерство иностранных дел Исландии из-за публикации американского президента Дональда Трампа в соцсетях. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.

На своей странице в соцсети Truth Social глава Белого дома ранее опубликовал карту, на которой США, ряд стран Центральной Америки, Канада, Гренландия, а также Исландия окрашены в цвета американского флага.

Мы дали понять на встрече, что данная публикация абсолютно неприемлема заявили в МИД Исландии по итогам разговора с послом

Ранее Трамп публиковал изображение Луны на фоне Земли с подписью "Луна наша". На это отреагировали американские астрономы, напомнив, что никто не может заявлять свои права на принадлежность этого объекта.