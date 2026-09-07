Москва7 сенВести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой несколько государств и территорий окрашены в цвета американского флага.
На изображении в цветах флага США обозначены Канада, Мексика, Куба, Гренландия, Исландия, государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна.
Трамп никак не прокомментировал публикацию и не пояснил ее смысл.
Ранее американский президент публиковал изображение Луны на фоне Земли с подписью "Луна наша". На это отреагировали американские астрономы, напомнив, что никто не может заявлять права на принадлежность Луны.