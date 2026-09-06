Москва6 сенВести.Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о статусе единственного естественного спутника Земли. Американский лидер опубликовал на своей странице изображение Луны с надписью "Луна наша" (The Moon is ours).
Публикация вызвала ажиотаж в международных СМИ, поскольку согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая Договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению.