Трамп опубликовал фото Луны с подписью "Луна наша" Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Москва6 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о статусе единственного естественного спутника Земли. Американский лидер опубликовал на своей странице изображение Луны с надписью "Луна наша" (The Moon is ours).

Публикация вызвала ажиотаж в международных СМИ, поскольку согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая Договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению.