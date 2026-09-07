Москва7 сен Вести.Чьи-либо претензии на Луну лишены юридических оснований, заявил РИА Новости почетный профессор астрономии университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс. Так ученый прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что спутник Земли принадлежит США.

Никто не может заявлять свои права на Луну. Об этом говорится в "Договоре о космосе". Отправка США 12 человек на Луну 50 лет назад ничего не означает в контексте ее принадлежности заявил профессор

Трамп ранее опубликовал картинку в соцсети Truth Social с Луной и Землей на ее фоне. Картинка была подписана: "Луна наша" и для дополнительной ясности снабжена американским флагом.

"Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" был принят Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. СССР ратифицировал документ в мае 1967 года, США - в октябре. Китай присоединился к договору в декабре 1983 года. На сегодняшний день документ поддержали 118 стран.