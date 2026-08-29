Айзекман назвал компании, без которых NASA не справится с лунной программой

NASA не сможет отправить астронавтов на Луну без помощи частных компаний Айзекман назвал компании, без которых NASA не справится с лунной программой

Москва29 авг Вести.Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не может осуществить лунную программу без содействия частных компаний. Об этом заявил глава организации Джаред Айзекман.

Он пояснил в интервью телеканалу Fox News, что специалисты NASA круглосуточно работают над реализацией программы – собирают ракету-носитель для миссии "Артемида-3", занимаются подготовкой космического корабля "Орион". Однако, это только часть работ.

Мы не сможем сделать [это] без них (частных компаний – прим. ред.)… Нам нужны партнеры, которые делают нам скафандры, это Axiom Space…, которые строят посадочный модуль, это компания Илона Маска SpaceX и компания Джеффа Безоса Blue Origin сказал Айзекман

Ранее он заявил, что США и Китай начали гонку за первенство в высадке на Луну. Пекин наметил высадку тайконавтов на спутник Земли на 2029 год, Вашингтон планирует отправить туда астронавтов в конце 2028 года.