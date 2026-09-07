Журналист Богданов напомнил, что первый "подарок" Луне сделал СССР, а не США

Богданов сравнил вклад США и СССР в исследование Луны на фоне заявления Трампа Журналист Богданов напомнил, что первый "подарок" Луне сделал СССР, а не США

Москва7 сен Вести.Эпатажное заявление президента США Дональда Трампа о претензиях на Луну почти совпало со знаменательной датой – днем, когда советская станция "Луна-2" достигла поверхности спутника. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он напомнил, что историческое событие произошло 67 лет назад, 14 сентября 1959 года.

На луннике, как тогда называли космические аппараты такого типа, находились два шарообразных вымпела из нержавеющей стали, на которых были отчеканены советский герб и надпись: "СССР". Можно сказать, что Луна получила от Земли первый подарок. Совсем не американский написал Богданов в своем канале в MAX

Ранее американский президент опубликовал на своей странице изображение Луны с надписью: "Луна наша" (The Moon is ours). Публикация вызвала ажиотаж в международных СМИ, так как согласно международным договорам об освоении космического пространства Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества.