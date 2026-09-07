Москва7 сенВести.Эпатажное заявление президента США Дональда Трампа о претензиях на Луну почти совпало со знаменательной датой – днем, когда советская станция "Луна-2" достигла поверхности спутника. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Он напомнил, что историческое событие произошло 67 лет назад, 14 сентября 1959 года.
На луннике, как тогда называли космические аппараты такого типа, находились два шарообразных вымпела из нержавеющей стали, на которых были отчеканены советский герб и надпись: "СССР". Можно сказать, что Луна получила от Земли первый подарок. Совсем не американскийнаписал Богданов в своем канале в MAX
Ранее американский президент опубликовал на своей странице изображение Луны с надписью: "Луна наша" (The Moon is ours). Публикация вызвала ажиотаж в международных СМИ, так как согласно международным договорам об освоении космического пространства Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества.