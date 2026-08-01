Богданов: Трамп напомнил Зеленскому, что "быть чьим-то" не значит "стать своим"

Журналист Богданов прокомментировал заявление Трампа об украинских редкоземах Богданов: Трамп напомнил Зеленскому, что "быть чьим-то" не значит "стать своим"

Москва1 авг Вести.Журналист информационной службы "Вести" Валентин Богданов прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о соглашении США и Украины о редкоземельных металлах.

По словам Богданова, заявление Трампа о том, что США возьмут на Украине все, что захотят – это второе напоминание главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что "быть чьим-то" вовсе не означает "стать своим".

Слова Трампа о том, что США могут забрать на Украине все, что захотят, – это второе за сутки напоминание Зеленскому о том, что "быть чьим-то" вовсе не означает "стать своим". Первое напоминание было, когда Трамп, говоря про Patriot, заявил: "Мы должны быть осторожны с тем, кому выдаем лицензии" написал Богданов в мессенджере MAX

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть очень осторожны с тем, кому передают военные технологии, так как однажды те, кто ими владеет, могут отвернуться от США.

Также Трамп заявил, что США в рамках соглашения с Украиной о редкоземельных металлах могут прийти на Украину и взять практически все, что захотят, в любое время