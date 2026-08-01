Константинов: последствия сделки с США для Украины будут хуже резервации

Константинов назвал последствия сделки Украины и США по редкоземам Константинов: последствия сделки с США для Украины будут хуже резервации

Москва1 авг Вести.Последствия для Украины от реализации соглашения с США о редкоземельных металлах будут хуже положения индейских резерваций, считает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он заявил ТАСС.

По его мнению, Вашингтон в рамках соглашения получит возможность распоряжаться украинскими ресурсами, не учитывая интересы населения страны. Константинов назвал такой подход типичным для США и заявил, что для американской стороны украинцы фактически не имеют значения.

У Украины участь даже хуже резервации. Американцам все равно на ее население сказал Константинов

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о редкоземельных металлах дает Вашингтону право в любое время прийти на Украину и забрать практически все необходимое. Ранее американский лидер называл сделку условием для продолжения усилий США по урегулированию конфликта.