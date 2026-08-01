Мирошник: США напоминают Украине о долгах, говоря о редкоземах Мирошник: США напоминают Украине о долгах разговорами о редкоземельных металлах

Москва1 авг Вести.США, говоря о редкоземельных металлах, напоминают Киеву о долгах и зависимости от кредиторов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил в разговоре с ТАСС, что президент США Дональд Трамп напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что тот "в долгах как в шелках". При этом, указал дипломат, Вашингтон может истребовать свой долг в любой момент.

Плюс он подчеркнул, что те приложения к договору между США и Украиной о редкоземельных металлах, за которые голосовала Рада, не читая, содержат кабальные условия, по которым Киев должен, должен и должен США сказал Мирошник

Трамп подчеркнул, считает Мирошник, что у Украины и Зеленского нет никаких шансов на независимую от США политику.