Москва7 сен Вести.США не первыми достигли поверхности Луны, заявил РИА Новости почетный профессор канадского Института исследований Земли и космоса Филип Стук.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа.

США не владеют Луной. Они не первая нация, которая отправила на Луну космический аппарат. Не первая нация, чей аппарат достиг поверхности Луны. Нация, которой принадлежат эти достижения, не выдвигает таких претензий, признавая, как это делают все космические державы, что Луна никому не принадлежит