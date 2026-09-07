Москва7 сен Вести.Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США, противоречат международному праву. Об этом заявил NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты являются участником Договора по космосу, принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1967 году, который запрещает присвоение небесных тел.

Советский Союз и Соединенные Штаты согласовали его проект и передали председателю Комитета по космосу, который впоследствии стал генсеком ООН – Курту Вальдхайму. Он внес этот проект на рассмотрение комитета, комитет принял его единогласно, а затем договор утвердила Генеральная Ассамблея. США, как и подавляющее большинство стран, являются участниками этого договора рассказал Орджоникидзе

Он отметил, что, вероятнее всего, Трампу дали неверную консультацию, либо он откровенно игнорирует советы экспертов, так как договор недвусмысленно гласит: космические тела не подлежат государственному присвоению.

Это, конечно, их внутренняя американская кухня, но у них явно что-то не складывается с внешнеполитической ориентацией президента, особенно в вопросах территориальной принадлежности. Видимо, и с Луной, и с географическими объектами на Земле у них полная неразбериха. Оставим это на усмотрение американской администрации, но, безусловно, это одно из самых неловких заявлений Трампа отметил экс-замгенсека ООН

Ранее сообщалось, что американский лидер в соцсети Truth Social сделал громкое заявление о статусе единственного естественного спутника Земли. На своей странице он опубликовал изображение Луны и сопроводил его подписью "Луна наша" (The Moon is ours).