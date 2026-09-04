WP: Трамп полетит в Ирландию на самолете, вызывающем сомнения в безопасности

Трамп собирается в Ирландию на новом Boeing, безопасность которого под вопросом WP: Трамп полетит в Ирландию на самолете, вызывающем сомнения в безопасности

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе полететь в Ирландию на новом самолете Boeing 747, который вызывает сомнения с точки зрения оснащенности нужными средствами безопасности, пишет издание The Washington Post.

По данным газеты, Трамп предпочитает использовать новый самолет Boeing 747, который подарил Катар, в то время как раньше американские лидеры использовали укрепленные самолеты Boeing 747-200B.

На оснащение подаренного Катаром самолета уже потрачено 400 миллионов долларов. Осенью, возможно, после промежуточных выборов в Конгресс, могут быть проведены работы по установке на нем систем безопасности.

Ранее сообщалось, что Трампу пришлось поменять самолет при возвращении с саммита НАТО в Турции из опасений угроз со стороны Ирана. В июле газета The New York Times писала, что у нового самолета Трампа, возможно, нет системы защиты от ракетных угроз.